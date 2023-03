Ventimiglia: adesione del Comune per la rete di accoglienza migranti, ecco come si svolgerà

Nella Fase 1 è stato richiesto agli enti di presentare una manifestazione di interesse a candidarsi, illustrando sinteticamente il contesto geografico e socio-demografico, i bisogni e i possibili ambiti di intervento, la rete territoriale esistente, la struttura del raggruppamento proponente, l’idea progettuale, nonché la possibilità di mobilitare ulteriori risorse economiche. Entro il 7 aprile la Fondazione procederà alla selezione delle migliori proposte (fino a 8), ritenute coerenti con gli obiettivi di cui sopra; i raggruppamenti territoriali selezionati dalla Compagnia accederanno alla Fase 2. Questa dovrà essere costituita da un percorso di capacity building, accompagnamento alla progettazione dettagliata della proposta e presentazione entro il 12 settembre delle richieste di contributo alla Compagnia la quale sosterrà fino ad un massimo di 5 proposte della durata di 20 mesi. I progetti sostenuti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2023. Il contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta selezionata in Fase 1 è di 10.000 euro mentre il contributo massimo richiedibile al termine della Fase 2 è di 150.000.

Caritas Intemelia ricoprirà il ruolo di capofila del Progetto, avvalendosi di un partenariato costituito allo stato dell’arte da Diaconia Valdese, WeWorld, Popoli in Arte e Januaforum. Le attività che Caritas proporrà, ai fini dell’ammissione alla Fase 1 di progettazione, sono:

• potenziare l’attività di consulenza legale, sociale, lavorativa ed abitativa per favorire l’inserimento delle persone che hanno ricevuto un permesso di soggiorno o che hanno concluso il percorso di accoglienza, ma anche per chi appena arrivato desidera presentare richiesta di asilo;

• ampliare l’intervento nei confronti dei migranti fragili e vulnerabili senza dimora che necessitano di servizi appositi in grado di dare risposte ai loro bisogni in quanto gli ordinari centri di assistenza ai bisogni primari non sono sufficienti per chi ha bisogno di presa in carico globale, guida, orientamento, accompagnamento ai Servizi, azioni di cura, socializzazione, riabilitazione, agendo in un'ottica preventiva per evitare gravi conseguenze per i migranti stessi e per la cittadinanza;

• attivazione di un alloggio che possa ospitare fino a 5 persone.