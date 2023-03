Il Senatore Gianni Berrino ha fatto visita alla Pluriclasse unica di P.F. Ferraironi' di Triora IC Taggia

Gli alunni della scuola di Triora hanno assistito ieri ad una lezione speciale di educazione civica tenuta dal Senatore Gianni Berrino.

Accompagnato dal vice Sindaco di Triora, Giovanni Nicosia, Berrino è stato accolto con gioia dalla scolaresca e dalla loro insegnante Gianna Ozenda. I bambini hanno consegnato al Senatore vari doni tra i quali il loro ultimo cortometraggio ‘1, 2, 3 Pace!’ realizzato lo scorso anno con il regista Riccardo di Gerlando.

Il video, già pluripremiato, racchiude un grande messaggio di pace. I piccoli attori hanno immaginato che “Sarebbe bellissimo poter fermare ogni conflitto attraverso le regole di un semplice gioco”. L'onorevole ha visionato il lavoro e ora lo porterà a Roma con una lettera scritta dagli alunni e destinata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Sono veramente soddisfatta di questo incontro altamente formativo per i miei alunni, in quanto come futuri cittadini hanno voluto far sentire le loro voci affrontando la tematica della Pace e dell'importanza del rispetto dei Diritti di ogni persona specie se fragile e indifesa. Sono certa che questa esperienza avrà una ricaduta positiva sulla loro crescita personale ed educativa. Sarebbe meraviglioso ricevere una risposta dal Capo del Governo”.