Arma di Taggia, vi portiamo dentro il cantiere di Area24: presto un bando per la prima parte di lavori (foto e video)

Nei mesi scorsi il Comune ha messo in sicurezza il perimetro esterno. Ora si entra da una piccola porcina in metallo. All'interno, la prima cosa che colpisce è l'immensa superficie vuota. Uno spazio grezzo rimasto fermo a poco più di 15 anni fa, dove tutto è cristallizzato a quando si sono interrotti i lavori. Passo dopo passo ci si sposta tra lunghe file di ferri e colonne che lasceranno spazio ad almeno 160 posti auto per piano. Una volta saliti in alto si percepisce il potenziale di quello che potrà essere un giorno l'intero compendio e di conseguenza anche il perchè gli armesi in cuor loro vogliano vedere realizzata l'intera opera.



Lì dove una volta arrivavano i treni, una volta terminati i lavori ci sarà una nuova piazza e la ciclabile sarà finalmente collegata. Al termine del sopralluogo, ritornando all'esterno ci si rende conto di come spesso, vuoi per abitudine, guardando quel cantiere, ci si focalizzi più sul brutto e sull'amaro in bocca che lascia vedere una incompiuta in centro città e si fa fatica a credere che dopo tanto qualcosa possa cambiare.