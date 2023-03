Ventimiglia: Maria Spinosi candidato a Sindaco per Sinistra Italiana, Europa Verde e Movimento Cinque Stelle

Sabato prossimo alle 14, all’Info Point del MoVimento 5 Stelle di Ventimiglia in piazza Cesare Battisti, sarà presentata la lista ‘Ventimiglia progressista’ che appoggia la candidatura a Sindaco dell’Avvocato Maria Spinosi, professionista conosciuta per l’impegno sociale per la città.

Saranno presenti, oltre ai candidati alla carica di consigliere, esponenti locali di Sinistra Italiana e Europa Verde, l’On. Roberto Traversi e il coordinatore provinciale Lorenzo Trucco per il MoVimento 5 Stelle. ‘Ventimiglia Progressista’ è un progetto politico di Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e mondo civico che vuole riportare al centro dell’attività amministrativa i giovani, la scuola, il lavoro, la lotta alle disuguaglianze, la legalità, il tutto nell’ottica della transizione ecologica.

“Non abbiamo nessuna ricetta miracolosa – dice Maria Spinosi - ma siamo gente franca con valori ben saldi (educatori, insegnanti, professionisti, operatori sanitari): il nostro progetto è frutto di una precisa scelta di campo ed è ancorato alla nostra Costituzione. Non si può più accettare la Politica senza intenderla al pari di una missione civica ed etica, che va vissuta con disciplina ed onore. È una sfida difficile, ma a noi non manca il coraggio”.