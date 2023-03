Vallecrosia: l'Ordine del Giorno del consiglio comunale convocato per lunedì 27 marzo

Lunedì 27 marzo, alle ore 9.30, è convocato il consiglio comunale di Vallecrosia nella Sala Polivalente di via Col. Aprosio 316.

Durante la seduta si discuterà, tra gli altri punti all’ordine del giorno dell’approvazione del regolamento per la concessione del patrocinio comunale, dei contributi, sussidi e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati per attività culturali, sportive, di promozione sociale e turistiche; della modifica dell’area occupabile dal mercato settimanale del lunedì, sul solettone; dell’approvazione proroga della convenzione per la costituzione di un’associazione tra la provincia di Imperia e i comuni della provincia, per il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso le discariche liguri; dell’aggiornamento del P.U.C. finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel tratto terminale del torrente Verbone e della viabilità connessa: dell’approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Oltre ad una mozione e 5 interpellanze del gruppo consiliare ‘Voiconnoipervallecrosia’.



La pubblicità della seduta viene garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming attraverso link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune http://www.comune.vallecrosia.im.it.