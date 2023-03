Sanremo: venerdì prossimo al Museo Civico nuova lezione con l’Università delle Tre Età

Nuovo appuntamento, venerdì prossimo alle 16 al Museo Civico di Sanremo, con le lezioni dell’Università delle Tre Età, con la relazione di Paola Forneris sul tema ‘Gli Inglesi e la Riviera: un’amicizia di lunga data’.

Il legame tra la Gran Bretagna e l’Italia è stato durante i secoli solido e profondo interessando la sfera artistica, culturale, politica ed economica. Ma è soprattutto la Liguria, o meglio, la Riviera che reca fortemente l’impronta di questo rapporto che si manifesta ben prima della pubblicazione del Dottor Antonio, di Giovanni Ruffini avvenuta nel 1855. Di questo legame tra la Riviera e la Gran Bretagna parlerà la dottoressa Forneris nella conferenza promossa dall’Unitrè prendendo in esame un arco temporale che va dal 1600 all’incirca agli anni ‘30 del Novecento. Verrà dunque proposto un viaggio virtuale alla scoperta della Riviera vista con lo sguardo dei Britannici, i primi ad avere scoperto le sue attrattive. La conferenza sarà accompagnata da immagini. Letture dell’attrice Loredana De Flaviis.

Paola Forneris: Laureata in Lettere, ha diretto la Biblioteca Civica dal 1988 al 2010 con l’incarico anche dell’organizzazione e della cura degli appuntamenti culturali del Comune di Sanremo. Si è occupata, inoltre, degli eventi realizzati dal Comune di Sanremo per ricordare lo scrittore Italo Calvino. Suoi saggi dedicati ad Edward Lear sono apparsi nel catalogo della Mostra tenutasi nel 1997 a Sanremo e nel volume Immagini di Sanremo nel mondo, a cura di Emanuele Kanceff, edito dal Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia, 1998. E’ co-autrice del libro Il giardino segreto dei Calvino, Immagini dell’album di famiglia tra Cuba e Sanremo, De Ferrari editore, 2004 che è stato insignito del Premio Grinzane Hanbury ed ha curato con Loretta Marchi la Mostra Calvino e le sue radici realizzata dalla Biblioteca Civica di Sanremo, con la collaborazione di Codess Cultura ed inaugurata a Sanremo nel 2005. Nel 2010 la città di Sanremo le ha conferito, su indicazione della Famija Sanremasca, il Premio San Romolo per la Cultura. Dal 2013 al mese di giugno 2019 è stata Presidente dell’Università delle Tre Età (UNITRE) di Sanremo, Associazione di Promozione Sociale e Culturale della quale attualmente è consigliera. Si dedica alla scrittura e alla divulgazione culturale. Le sue pubblicazioni più recenti sono: “La conchiglia dell’Isola delle Correnti”, con illustrazioni dell’artista Marisa Fogliarini, Zem editore, dicembre 2019. “La presenza britannica a Sanremo”. Dai primi viaggiatori alla nascita della colonia britannica nel secolo XIX, Lo Studiolo editore, dicembre 2021.