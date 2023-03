Texa, Confartigianato e Carini srl insieme per il corso completo di diagnosi e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici

Grande successo al corso “D3HY”, ovvero di “Diagnosi e manutenzione dei veicoli mild hybrid”, organizzato dalla Confartigianato di Imperia in collaborazione con Texa e Carini.

I dodici partecipanti, guidati dal formatore Texa Bernardino Puca, hanno appreso l’architettura e le strategie dei veicoli ibridi in modo da poter effettuare correttamente il tagliando e la manutenzione. Durante il corso gli iscritti hanno potuto conoscere il funzionamento di un veicolo ibrido, i componenti presenti, la differenza delle tecnologie ibride (da 12V a quella 24V a quella da 48V), gli attrezzi della manutenzione e il tipo di manutenzione da eseguire.

La giornata di formazione, come da normativa vigente, si è sviluppata in 8 ore: la parte teorica si è svolta nell’aula della sede di Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, mentre al pomeriggio gli iscritti sono stati ospitati dall’Autofficina Arnaldi di Taggia per svolgere la parte pratica.

“Sono molto soddisfatto del percorso organizzato da Confartigianato per quanto riguarda le nozioni da apprendere per la componente ibrida ed elettrica - ha dichiarato il Presidente degli Autoriparatori Sergio Camillò, titolare dell’Autofficina Style Car di Sanremo - Insieme a Puca e al gruppo TEXA, gli iscritti hanno potuto apprendere al meglio e con le giuste tempistiche quanto andrà a caratterizzare il settore della meccatronica nei prossimi anni”. Il corso organizzato con Texa è il primo di tanti altri che verranno organizzati da qui in avanti per una formazione completa alle imprese del settore dell’autoriparazione.

Per rimanere sempre aggiornati sui corsi è possibile recarsi presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184/524520.