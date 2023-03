Sanremo: passo in avanti per il futuro degli 'occupanti' di Bussana Vecchia, mercoledì incontro a Genova

Nuovo passo in avanti, questa mattina per il futuro dei residenti di Bussana Vecchia a Sanremo che, da anni vivono nelle vecchie abitazioni del borgo antico e che, nei giorni scorsi, si sono visti respingere dal Tar il ricorso collettivo contro il piano di valorizzazione.

In comune, infatti, una delegazione di residenti ha incontrato gli Assessori Mauro Menozzi e Massimo Donzella. Con loro anche il Segretario generale Monica Di Marco, il dirigente Peruggi e l’avvocato dell’ente Luppino. Dopo la decisione del tribunale, il Comune matuziano intende ridimensionare il piano, che prevede interventi per oltre 40 milioni di euro.

Nel corso della riunione il Comune ha confermato le proprie intenzioni e che, mercoledì prossimo, è prevista una riunione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Genova, insieme agli esponenti del Demanio. “Nel corso della riunione – ha detto l’Assessore Menozzi – abbiamo cercato di trovare un accordo con gli occupanti, affinchè creino una associazione in modo da risolvere il contenzioso per chi vi entrerà”.

Secondo quanto emerso dalla riunione di oggi l’associazione dovrebbe prendere in concessione i fabbricati abitativi ed il Comune quella pubblica, in particolare per quelle emergenze architettoniche. Rimane da capire, sul piano economico, quali saranno le richieste del Demanio che, fino ad ora ha comunque evidenziato una volontà di collaborazione per arrivare alla soluzione finale.

Dal Comune, anche questa mattina, è stata confermata la volontà di mettere mano alla parte pubblica, anche in relazione a strade, illuminazione, sottoservizi e quant’altro.