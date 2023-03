Imperia: corso di formazione per volontari, da domenica prossima all'associazione 'Santa Teresa'

Il ‘Centro di Ascolto’ dell'associazione ‘Santa Teresa di Calcutta’, organizza il nuovo corso di formazione per volontari all'ascolto.

Inizierà domenica prossima e si svilupperà in 5 incontri, sempre nella sede dell'associazione di Imperia, in via Berio 7, alla Locanda del Buon Samaritano. Gli appuntamenti, dalle 15 alle 17, sono previsti: il 1° e 16 aprile e il 7 e 12 maggio (quest’ultimo dalle 9.30 alle 11.30).

L'associazione svolge, per la Caritas Diocesana, i servizi di mensa e docce tutto l'anno e quello dell'Ascolto il giovedì pomeriggio, su appuntamento. Il corso sarà tenuto dalla Psicologa Giada Zucchini e sarà una fondamentale preparazione non solo per chi deciderà di dedicarsi al servizio di Ascolto, ma anche per chi vorrà prestare la sua opera in mensa.

Il corso si è reso necessario per la crescente richiesta di incontri da parte di persone che vivono forti disagi per la mancanza di alloggio, di lavoro, di legalizzazione sul nostro territorio. Molti gli italiani oltre agli immigrati provenienti da tanti paesi che fuggono da grandi povertà e dalle violenze di guerre e regimi dittatoriali. Per informazioni ed iscrizioni: Elisabetta: 3512767957.