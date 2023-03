Bordighera: presentata la nuova brochure 'Piano Comunale di Protezione Civile' agli alunni delle elementari e medie

Presentata questa mattina agli alunni delle scuole elementari e medie di Bordighera la nuova brochure 'Piano Comunale di Protezione Civile'; il Sindaco Ingenito ed il Vice Sindaco Bozzarelli, in videoconferenza, ne hanno illustrato contenuti e finalità.

La brochure è la sintesi, più immediata e di più semplice consultazione, del 'Piano Comunale di Protezione Civile', lo strumento di gestione delle emergenze il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nello scorso ottobre. Nel pieghevole, in particolare, vengono specificati gli scenari di rischio e i comportamenti da adottare in caso di terremoto, mareggiata ed alluvione, elencate le aree di attesa dove recarsi per la prima accoglienza, forniti i numeri utili in emergenza e approfondito il sistema d’allerta 'a semaforo' abitualmente utilizzato.

“Abbiamo scelto di presentare questo fondamentale strumento informativo presso le scuole perché la formazione è uno dei pilastri di una efficace strategia di difesa dal rischio, così come la pianificazione puntuale delle eventuali attività di soccorso e la messa in sicurezza del territorio.” È il commento del Vice Sindaco Mauro Bozzarelli. “Ognuno di questi ambiti ci ha visto lavorare con impegno: dall’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile alla costante sinergia con la Squadra di Protezione Civile A.I.B di Bordighera, dai lavori di consolidamento portati a termine per i muri (Villa Regina Margherita, via Coggiola, via dei Colli, via Gioberti) al cantiere in atto per la sistemazione idraulica del torrente Borghetto. Grandi investimenti, talvolta poco visibili, ma cruciali per un territorio fragile come quello in cui viviamo”.

“Desidero ringraziare il Comandante Attilio Satta e la Polizia Locale, quotidianamente impegnati sulle tematiche di prevenzione, previsione e contrasto di eventi avversi per la tutela dell’incolumità dei Cittadini.” conclude il Vice Sindaco.

La brochure (QUI) in versione cartacea sarà disponibile presso lo IAT di via Vittorio Emanuele II 172, nei pressi dei Giardini del Palazzo del Parco.​