Bordighera, Ciclovia Bicknell: workshop online tra studenti del 'Fermi Polo Montale' e il sindaco Ingenito

Un workshop sulla Ciclovia Bicknell si è svolto ieri mattina a Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito e l’assessore Melina Rodà si sono confrontati sull’argomento, in una videoconferenza, insieme ai ragazzi delle scuole superiori.

“Workshop in videoconferenza con gli studenti dell’Istituto ‘Fermi Polo Montale'. Ne siamo felici, perché è la riprova che il progetto, in cui abbiamo creduto da subito, si è concretizzato in un prodotto turistico di grandissima potenzialità” - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Ringraziamo il Tavolo del Turismo, il Consorzio Tourist Comm Service ed Elevation Club, che, come noi, hanno sostenuto la creazione di questo nuovo itinerario ciclopedonale che si sviluppa tra la costa e l’entroterra delle Alpi Marittime, a cavallo tra Italia e Francia”.

La “Ciclovia Bicknell” è un nuovo itinerario turistico-sportivo che dalla costa si sviluppa ad anello nell’entroterra delle Alpi Marittime e Liguri, a cavallo tra Italia e Francia. Ispirato alla figura dell’eclettico scienziato che visse a Bordighera a fine Ottocento, il percorso può essere interpretato in più dimensioni: natura e paesaggi unici certamente e poi storia, cultura e attività outdoor.