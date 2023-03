Vallecrosia, giorno di san Giuseppe: sfida tra papà alla parrocchia di San Rocco (Foto e video)

La parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, ieri, ha celebrato la 'Festa del papà'.

In occasione del giorno di san Giuseppe, in parrocchia è stato organizzato, dai figli e dalle mamme, un programma speciale. Dopo la santa messa, sono andati in scena un evento a sorpresa nel teatro e tanti giochi che hanno visto i papà, divisi in squadre, sfidarsi fino all’ultima gara. Alla fine, la squadra numero 1 ha conquistato 20 punti, la squadra numero 2 ha accumulato zero punti, la squadra numero 3 ha racimolato 20 punti, la squadra numero 4 ha accumulato zero punti, la squadra numero 5 si è impadronita di 10 punti mentre la squadra numero 6 si è impossessata di 10 punti. Una sfida a braccio di ferro ha decretato i vincitori assoluti: Fabio Ferrari, Daniele Bestagno, Leonardo Taggiasco, Pascal Punturiero e Mimmo Caruso. In conclusione, è stato offerto un ricco aperipranzo.

“È stata un’occasione per stare insieme, divertirsi e festeggiare tutti i papà” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.