Ventimiglia: dal 25 marzo al 16 aprile la mostra-evento “La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri”

Il Centro Culturale San Francesco in via Garibaldi a Ventimiglia Alta ospiterà dal 25 marzo al 16 aprile una grande mostra-evento sull’On. Giuseppe Biancheri e la “sua ferrovia” dal titolo: “La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro” aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19, al mattino visite riservate alle scuole. Ingresso gratuito.

L’evento, organizzato da comitato Pro Centro Storico, fondazione Giuseppe Biancheri, associazione Giuseppe Biancheri e Museo Nazionale Trasporti di Taggia con il patrocinio della Città di Ventimiglia e della Regione Liguria, prevede l’esposizione di foto, stampe, progetti, articoli di giornale che ripercorrono la lunga storia della ferrovia della Val Roja, dalla nascita dell’idea di collegare velocemente il Piemonte al mare alla scelta del percorso lungo la Val Roja, percorso strenuamente portato avanti dal ventimigliese On. Giuseppe Biancheri, presidente della Camera della neonata Italia per moltissimi anni. È prevista anche la proiezione di filmati, alcuni curati dagli studenti delle scuole medie Biancheri, di modellini di treni e un bellissimo plastico del Ponte degli Scarassui a cura del museo Nazionale dei Trasporti di Taggia.

Nel periodo della mostra molteplici saranno gli eventi:



Sabato 25 alle 15.15 inaugurazione con i saluti degli organizzatori quindi conferenza della Prof.ssa Tombaccini Villefranque: “Giuseppe Biancheri e la Valle Roia”, quindi visita guidata alla mostra a cura del Dott. Sergio Pallanca per terminare visita con Domenico Casile alla dimora dell’ On. Giuseppe Biancheri, ospiti di Erino Viola, con degustazione di prodotti tipici ventimigliesi.

Lunedì 27 marzo tavola rotonda: “Mobilità-Turismo-Economia”, moderatore Avv. Luca Fucini Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia, Saluti del Commissario Straordinario Dott. Samuele De Lucia a seguire interventi di esperti italiani e francesi del settore ferroviario e del turismo, come da programma allegato. Intervallo con rinfresco offerto dal Commissario Straordinario Dott. De Lucia, infine tavola rotonda sul tema: “Sviluppo della ferrovia transfrontaliera”.

Giovedì 30 marzo ore 15.30 Danila Allaria e Ivano Ferrando presentano il libro: “In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia” Alle 16,30 Andreina Muratore presenta il libro: ”Fogli d’Archivio”.

Venerdì 31 marzo ore 15.30 Giorgio Vaccari del M.N.T.-Taggia presenta il suo lavoro: “Così ho realizzato il mio Scarassoui”. Ore 16,15 Michel Braun presenta il III volume de: “Les trains du Col de Tende”

Domenica 2 aprile ore 15.30 Elena Pozzi con l’anteprima del suo volume: “Le ville storiche di Ventimiglia e Latte.” Alle 16,15 Giorgio Caudano con il suo libro :” L’immagine ritrovata”

Martedì 11 aprile alle 15.30 Davide Barella presenta in anteprima il suo ultimo libro: “La terra dei filibustieri” seguirà un percorso alla scoperta dei luoghi dei corsari di Ventimiglia con Sergio Pallanca

Giovedì 13 aprile alle 16 Enzo Barnabà presenta il suo libro: “Il passo della Morte”

Sabato 15 aprile 15 relazione di Roberta Cento Croce Presidente FAI Liguria e di Gianni Dall’Aglio Delegato Nazionale FAI: “La Ferrovia delle Meraviglie” Alle 15.30 Luca Fucini Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia relazionerà su: “Giuseppe Biancheri e l’eredità napoleonico-risorgimentale”. Alle 16 lo storico Aldo A. Mola: “Il secolare triangolo ferroviario italo-francese per la costa o sotto i monti?”

Domenica 16 aprile alle 15.30 Mario Dalmasso parlerà di: “Un treno per lo sviluppo sostenibile transfrontaliero”. Alle 16 chiusura del convegno e saluti con gli amministratori locali, provinciali e regionali francesi e italiani.

Alle 17: per concludere con buona musica, Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, infine rinfresco e brindisi offerti dalla Pasticceria Romano.