Ventimiglia: intervento di riqualificazione di piazza Costituente, Federazione Civica chiede maggiore attenzione

Federazione civica chiede al Commissario Samuele De Lucia di attenzionare, se già non è così, le pratiche che riguardano la riqualificazione di piazza Costituente, dell’immobile ex ACI e del convento delle Canonichesse, meglio conosciuto come Convento delle Suore dell’Orto.

E’ infatti trapelata la variante progettuale che il privato proponente la riqualificazione di Piazza Costituente ha presentato in Comune che non prevede più la realizzazione del parcheggio interrato ma solo di un piccolo parcheggio esterno a sud dell'edificio. “I posti auto al borgo e a Ventimiglia Alta sono già oggi molto carenti – sottolinea Fed. Civica - e non è possibile immaginare che ne siano tolti. Gli interventi dei privati, ben visti da Federazione Civica e dalle sue liste, Ventimiglia nel Cuore e Oltre, devono riqualificare la zona ma senza togliere i posti auto esistenti, anzi si deve prevedere un raddoppio di quelli esistenti da mettere a disposizione dei cittadini che risiedono nella zona del Borgo e a Ventimiglia Alta. Grazie all'intervento dei privati e ai loro investimenti questo è possibile, ma il comune deve fare la sua parte e contribuire".

“La soluzione esiste – prosegue - siamo a disposizione per esporla, il Commissario De Lucia che ha sino ad oggi dimostrato massima e accurata attenzione nella gestione delle pratiche dovrebbe intervenire, se non lo ha già fatto. Ripetiamo, siamo molto favorevoli agli interventi di imprenditori privati che investono nella nostra città ma pensando ai necessari oneri di urbanizzazione che sono i parcheggi e, da non dimentica, il verde pubblico. Anche sul verde abbiamo la pretesa di non vedere solo aiule ma vogliamo vedere piantare alberi di alto fusto a centinaia in tutta la città”.

Al termine la stoccata di Federazione civica: “Abbiamo notato che sono stati tagliati due alberi centenari, forse monumentali, proprio in piazza Costituente, ci sarà certamente un motivo ma vorremmo conoscerlo e sapere quanti ne saranno piantati di nuovi”.