Scatole porta torte personalizzate: il packaging per torte che pubblicizza la tua attività

Le torte sono più che un semplice prodotto alimentare. Si tratta di un’esperienza multisensoriale capace di suscitare sensazioni ed emozioni positive uniche. Simbolo di festa e gioia, perfetta per ogni tipo di occasione ed evento, la torta è per eccellenza quello che non può mancare per celebrare la propria felicità! Per questo quando si tratta di celebrare un evento particolare - dalla nascita di un bebè ad un compleanno, a una laurea, a un matrimonio – la prima cosa che viene in mente di condividere con gli altri è una torta!

Ecco che allora il pasticcere contribuisce al momento di convivialità e celebrazione con le sue torte deliziose ma anche particolarmente belle da presentare grazie alla sua maestria nel cake design che gli permette di accontentare i gusti del cliente sia a livello di sapori sia a livello estetico.

Affinché le sue creazioni facciano il loro figurone deve scegliere non solo materie prime di prima qualità ma anche un imballaggio di altrettanto alta qualità e altamente funzionale, che preservi e valorizzi il prodotto e allo stesso tempo renda un’ottima visibilità alla sua attività.

Le scatole porta torta personalizzate nascono come strumenti di packaging e marketing aziendale allo stesso tempo che fanno contenti le aziende pasticceria e i loro clienti.

Perché è importante l’imballaggio per le torte

Trattandosi di un prodotto di natura alimentare, le torte hanno bisogno di un imballaggio che oltre ad essere esteticamente attraente deve avere delle caratteristiche tali da poter entrare in contatto con gli alimenti e mantenerne intatta la qualità e sicurezza per la salute. L'imballaggio delle torte deve assecondare la dimensione, la forma e il tipo di torta - come la torta secca, la torta gelato, la torta alla crema ecc – e ne deve favorire la conservazione e il trasporto.

Garanzia di sicurezza per la salute

Come per ogni confezione alimentare, il materiale delle scatole porta torta deve essere sicuro, rispettando i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme igienico-sanitarie. Per questo quando si acquistano scatole per torte uno dei primi requisiti da richiedere ai produttori a cui ci si rivolge è che forniscano il materiale d'imballaggio – in genere carta kraft e cartone - a norma, privo di sostanze chimiche tossiche che possono essere nocive per la salute.

Garanzia della conservazione di freschezza, gusto e design

L'imballaggio delle torte deve essere capace di preservare la freschezza e il gusto dei prodotti per un certo periodo di tempo senza danneggiare il cake design. Per questo è importante acquistare scatole per torte in cartone o altro materiale forte e robusto che non crolli facilmente e tenga lontana l’umidità, mantenendo intatta la torta e tenendola lontana dal pericolo di inzuppamento. Inoltre le scatole devono essere maneggevoli, facili da trasportare e da sistemare per la conservazione della torta in frigo, in freezer o in altro ambiente a fine espositivo.

Cosa sono le scatole porta torta personalizzate

Le scatole porta torta personalizzate nascono come packaging per articoli di pasticceria che serve a pubblicizzare l’attività. Mantenendo tutte le caratteristiche necessarie ad una scatola per torte, la scatola personalizzata con logo della pasticceria imprime il nome della stessa nella mente del cliente che acquista la torta e di quanti egli invita a condividere la stessa. Inoltre la scatola porta torta personalizzata sarà visibile a tutti coloro che incontrerà sulla sua strada durante il suo trasporto dalla pasticceria al luogo in cui la torta verrà consumata.

Quali sono i vantaggi delle scatole porta torta personalizzate

Rispetto alle scatole non personalizzate - che possono essere esteticamente bellissime, funzionali e capaci di valorizzare il prodotto - le scatole porta torte personalizzate offrono dei vantaggi enormi in termini di pubblicità aziendale, aumento della visibilità dell’azienda e fidelizzazione dei clienti. Completamente personalizzabili in termini di forme, colori, dimensioni e design, con i giusti elementi decorativi che la rendono attraente e accattivante, la scatola porta torta personalizzata è funzionale all’espansione della visibilità aziendale, all’affermazione della pasticceria nel mercato e alla sua distinzione dalla concorrenza.

Strategia di marketing efficace a basso costo

Le scatole per torte personalizzate con il logo dell’azienda e i colori che la rappresentano e altri elementi decorativi distintivi sono un’ottima strategia di marketing, efficace e a basso costo.

Branding aziendale ed efficacia della pubblicità

Distinguersi nel mercato non è facile. Avvalersi di un imballaggio unico può essere la strategia ideale per affrontare bene la concorrenza. Dovunque la torta venga trasportata, una scatola pasticceria con logo contribuisce a rafforzare l’immagine del prodotto e dell'azienda sul mercato e a renderla facilmente riconoscibile in mezzo alla concorrenza.

Curare i singoli dettagli delle proprie scatole non serve solo a dare una bella apparenza dell’azienda ma è fondamentale per trasmettere i valori dell’azienda e diffonderne un’immagine positiva che ne aumenta il valore sul mercato: il logo personalizzato con particolari font e colori e con altri elementi di design personalizzati creano un'identità del marchio che lo rende facilmente distinguibile e lo aiuta nella promozione a lungo termine.

Pubblicità a basso costo

Le scatole porta torta personalizzate permettono la possibilità di fare pubblicità a costi bassi:

· pur essendo realizzate in cartone, materiale di qualità e durevole, hanno un costo unitario basso che si riduce notevolmente all’aumentare del volume di scatole acquistate

· si tratta di pubblicità veicolata attraverso materiale d’imballaggio che l’azienda dovrebbe a prescindere considerare tra i propri costi e quindi riduce moltissimo il margine di costo da attribuire alle spese pubblicitarie aziendali.

Scegliere bene l’azienda per produrre le scatole per torte fa la differenza e aiuta a fare la differenza

Il servizio di realizzazione di scatole per torte personalizzate è svolto da molte aziende concorrenti nel mercato. Per scegliere tra queste un fornitore invece che un altro è importante conoscere il tipo e la qualità del servizio offerto da ogni azienda per fare una scelta consapevole a proprio beneficio. Il fornitore ideale dovrà essere in grado di fornire supporto con un imballaggio che abbia tutte le caratteristiche necessarie per confezionare le torte e portare avanti la pubblicità aziendale, offrendo sempre la soluzione adatta in tempi rapidi e a prezzi competitivi che aiutano a risparmiare sui costi.