Pesto, olio, olive e fiori della provincia di Imperia protagonisti allo 'Tsaven di primavera' ad Aosta

In occasione dello “Lo Tsaven della primavera – Campagna Amica”, il prossimo sabato 25 marzo tre aziende di eccellenza del ponente ligure saranno protagoniste al Mercato coperto di Aosta, dove i prodotti agricoli valdostani incontrano il pesto fresco l’olio evo, le olive taggiasche e i fiori della provincia di Imperia.

L’evento sarà diviso in tre diversi momenti. Il primo, dalle 9:00 alle 11:00, vedrà in cattedra l’olio evo DOP della Liguria, eccellenza territoriale e uno tra i principali vessilli della provincia di Imperia nel mondo, pronto a dar vita a una lezione di educazione alimentare agli oltre 100 giovani studenti della scuola secondaria “J.B. Cerlogne” di Aosta. Successivamente, tra le 11:00 e le 13:00, seguirà una gustosa proposta degustativa dell’Associazione Cuochi della Valle d’Aosta. In conclusione dell’evento, alle 17:00, avrà infine luogo un caratteristico Agriaperitivo, momento perfetto per suggellare l’incontro tra Liguria e Valle d’Aosta, tra mare e montagna, elementi tanto distanti quanto complementari.

“Un momento incontro importante – commentano Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, Presidente e Direttore di Coldiretti Imperia – nonché una vetrina particolare e di pregio per entrambe le regioni. Dall’olio evo alle olive taggiasche, dai fiori dell’omonima e rinomata Riviera ponentina al pesto DOP della Liguria: le eccellenze del ponente ligure sono pronte a incontrare le primizie valdostane in una visita d’eccezione all’interno del Mercato coperto di Aosta, nella splendida cornice delle Alpi Graie e Pennine, inaugurato lo scorso dicembre e casa di prodotti degni di nota”.

Nel dialetto valdostano, il termine “Tsaven” significa “cestino”. L’omonimo mercato nasce nel 2002 come emporio delle eccellenze agricole valdostane, sia fresche che trasformate: dalle verdure di stagione ai formaggi di capra e bovini (come la Fontina DOP, prodotto principe della regione più piccola d’Italia). Lo Tsaven, oltre che un’importante vetrina regionale, rappresenta anche l’occasione per trovare prodotti che hanno origine dal savoir-faire degli agricoltori valdostani, quali gli aceti di frutta, e riscoprire antiche tradizioni, come nel caso dell’olio di noce.