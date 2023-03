Imperia, nuovo volto per i giardini di Largo Ghiglia

Dopo piazza Roma i riflettori dell’amministrazione comunale si accendono su largo Ghiglia a Oneglia.

Al via il progetto che prevede la riqualificazione del parcheggio sopra l’area. Al tempo stesso l’intervento prevede pure il rifacimento completo della pavimentazione e dei giochi per i bambini, oltre a varie opere di manutenzione nelle aree limitrofe.

Con piazza Roma vengono così completati due interventi di riqualificazione importanti, molto attesi dai cittadini imperiesi.

In aiuto del Comune la Regione Liguria si è impegnata per un ammontare complessivo di 400 mila euro. “Per largo Ghiglia il progetto è stato approvato – conferma l’assessore Laura Gandolfo – siamo pronti a fare dell’area un gioiellino per la nostra città”.