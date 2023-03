Nasce in Liguria il Dipartimento Sanità di Azione: sarà coordinato dall’Economista Sanitario Enrico Mazzino

Azione, il Partito guidato dal Sen. Carlo Calenda, il 9 Marzo a Roma presso il teatro Eliseo ha presentato un Piano per poter riformare il Sistema Sanitario Nazionale. Si tratta di un piano per ridurre le liste di attesa e uno per affrontare l’emergenza dei Pronto Soccorso italiani. A tre anni dal lockdown, sono proposte in difesa del Servizio Sanitario Nazionale e delle categorie professionali del settore dimenticate dopo il Covid. La crisi del Sistema Sanitario, infatti, è tra i principali problemi dell’Italia e l’attuale Governo non ha destinato adeguate risorse: liste d’attesa infinite, cittadini indebitati per potersi curare, carenza di Personale.

Azione ha deciso di investire moltissimo in Sanità creando veri e propri “Dipartimenti Sanità” sia a livello Nazionale che Regionale per elaborare proposte mirate a riformare il Servizio Sanitario, oggi molto sofferente, ed avere un Sistema Sanitario al servizio dei cittadini, efficace, efficiente, equo e sicuro. A livello Nazionale, la regia è stata affidata al Prof. Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per l'emergenza COVID-19 dal 2020 al settembre 2022. In Liguria, invece, la regia è stata affidata in occasione dell’ultimo Direttivo Regionale di Azione, su proposta del Segretario Regionale Roberto Donno, ad Enrico Mazzino, PhD in Economia Applicata, Economista Sanitario, Farmaco economista e Docente di ‘Economia, Organizzazione e Management Sanitario’ presso l’Università di Genova. Mazzino sarà il Responsabile del Dipartimento Sanità della Regione Liguria e collaborerà a stretto contatto con gli altri Referenti Regionali e con lo stesso Ricciardi.

«Ringrazio il Referente Nazionale Prof. Walter Ricciardi, il Segretario Regionale Roberto Donno e tutto il Direttivo Ligure di Azione per la fiducia. È un onore far parte del tavolo nazionale e aver dato il mio contributo alle proposte presentate a Roma lo scorso 9 Marzo. La priorità del Dipartimento Sanità ligure sarà quella di declinare tali proposte sul nostro territorio. Il riassetto organizzativo del nostro Servizio Sanitario Regionale non può non tenere conto di tre grandi problematiche che caratterizzano la Sanità ligure: la struttura demografica della popolazione, con il suo invecchiamento ed il conseguente aumento delle malattie croniche, la carenza di risorse (personale, attrezzature, strutture), l’aumento dei costi», dichiara Mazzino.

«La nascita di questo Dipartimento rappresenta un ulteriore risultato ottenuto grazie alla crescita di Azione in Liguria. Sono sicuro che una figura esperta e competente come il Prof. Mazzino riuscirà a portare avanti un attento lavoro sui delicati temi della Sanità ligure: non solo liste d’attesa e criticità nei Pronto Soccorso ma anche un potenziamento e una gestione più efficiente delle Medicina Territoriale. A nome mio e di Azione, do il benvenuto a Enrico e auguro a lui e al suo Gruppo di esperti un buon lavoro» conclude Roberto Donno. «Con la nomina del prof. Mazzino continua il nostro percorso per strutturare i gruppi tematici di Azione in Liguria; Azione vuole proporre una politica fatta di contenuti, programmi e proposte; l’ingresso di persone competenti e preparate come il prof. Mazzino sono fondamentali per definire le nostre linee programmatiche», il commento di Luigi Bussalai, coordinatore regionale dei gruppi tematici di Azione.