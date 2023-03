Con la chiusura dell'Ufficio Postale di Ospedaletti, in arrivo disagi per i cittadini: dovranno andare a Bordighera

L’Amministrazione Comunale, cosciente del disagio che la chiusura temporanea dell'Ufficio Postale sta creando alla cittadinanza, si è rivolta alla Direzione provinciale e poi alle Relazioni istituzionali di Poste Italiane, richiedendo di installare un ufficio mobile, anche dando eventualmente un ufficio stabile con rete WIFI. Purtroppo, le regole di sicurezza, sia informatica che fisica, impediscono l’uso di un ufficio non a norma per questo servizio, così come la soluzione di un ufficio mobile è altrettanto impraticabile a causa dell’elevato numero che le Poste Italiane dovrebbero attivare su tutto il territorio nazionale. L'Amministrazione Comunale ha però ottenuto la conferma che l'Ufficio Postale di via Cesare Battisti a Ospedaletti è tra quelli scelti da Poste Italiane ed inserito nel progetto nazionale 'Polis', presentato a fine gennaio dalla Presidente dell'ente Maria Bianca Farina al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il progetto interessa 7mila comuni italiani con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ed è finalizzato a modernizzare gli Uffici rendendo più facilmente fruibili i servizi offerti, in particolare quelli relativi alla Pubblica Amministrazione.

Per circa due mesi (i lavori finiranno nella seconda metà del mese di maggio), l'Ufficio Postale di Ospedaletti resterà chiuso e gli utenti potranno rivolgersi all'Ufficio Postale di Bordighera che si prende carico degli utenti di Ospedaletti.

Il progetto Polis ha come obiettivo quello di rendere gli uffici postali più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità, attivo 24 ore su 24, dove i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Ospedaletti è uno dei 60 comuni facenti parte della prima tranche di comuni (su 63 in totale) con meno di 15mila abitanti della provincia di Imperia ad essere interessato dai lavori nell'ambito del progetto Polis che coinvolge quindi oltre il 90% dei centri meno abitati ed una popolazione totale di 94mila abitanti pari al 44% dei residenti nella nostra provincia.

Dice il Sindaco Daniele Cimiotti: “Abbiamo fatto il possibile per poter ottenere un'apertura alternativa temporanea per tamponare il disservizio ma la richiesta non si è potuta concretizzare. Ci spiace per i disagi che i nostri cittadini dovranno sopportare per un paio di mesi, disagi che comunque saranno abbondantemente compensati dai miglioramenti che verranno apportati al nostro futuro Ufficio Postale i cui servizi, ampliati e più facilmente fruibili, verranno sicuramente apprezzati da tutte le fasce di età degli utenti”.