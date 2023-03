Venerdì Via Crucis nelle vie di Sanremo: un cammino di fede dalla Concattedrale di San Siro all'Imperatrice

Domani, venerdì 17 marzo, a Sanremo è in programma la Via Crucis. L'iniziativa della Diocesi di Ventimiglia San Remo, organizzata dal vicariato di Sanremo, porterà la comunità dei fedeli in processione lungo le vie della città dei fiori.

Il cammino di preghiera e riflessione per rivivere le tappe della Passione di Gesù, con punto di ritrovo alle 20.45, presso la Concattedrale di San Siro. I fedeli cammineranno lungo via Corradi, via Matteotti, con una sosta davanti alla Chiesa dei Cappuccini, poi si proseguirà su corso Imperatrice fino alla Chiesa di Tutti i Santi.



La Via Crucis prevede 14 stazioni e letture del Vangelo. Sarà un intenso momento di preghiera e ascolto, accompagnato dai sacerdoti delle varie parrocchie della Diocesi.