Mobilitazione di soccorsi, questa sera in località Collabassa ad Airole, per due turisti francesi che si sono persi al far della sera.

I due sono riusciti a dare l’allarme e, grazie alla posizione inviata con il cellulare, i due francesi sono stati trovati dai Vigili del Fuoco e riportati indietro verso le 22.30.

Un po’ infreddoliti ma stavano bene.