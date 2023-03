Sara Canale nuovo assessore a Camporosso, il sindaco Gibelli: "Scelta per le sue competenze"

“Ho nominato Sara Canale come nuovo assessore”. Lo annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

“Possiamo definirla una ‘new entry’ in Giunta” - fa sapere il primo cittadino - “Era consigliere comunale eletto del nostro gruppo. A lei ho attribuito la delega all’Ambiente, all'Agricoltura e all’Edilizia Privata. Una era una delega di Marco Cannataro, l’altra invece era di Maurizio Morabito. Sara Canale ha una particolare competenza in tema ambientale quindi la scelta del sottoscritto è ricaduta su di lei proprio per la sua capacità e competenze in materia”.

Il sindaco di Camporosso Davide Gibelli dopo aver firmato il provvedimento di revoca della nomina di vicesindaco e assessore alla Manutenzione del Patrimonio, Commercio ed Edilizia Privata a Maurizio Morabito, ora ha deciso di nominare un nuovo assessore. “Dopo la revoca di Morabito da vicesindaco e assessore al Patrimonio, al Commercio e all’Edilizia Privata ho ridistribuito le deleghe. Una riguarda Marco Cannataro, al quale ho tolto la delega all’Ambiente e all'Agricoltura e l’ho delegato al Commercio e alla Manutenzione del Patrimonio, mentre a Sara ho attribuito la delega all’Ambiente, all'Agricoltura e all’Edilizia Privata” - spiega il sindaco Gibelli - “Una scelta necessaria visto che mancava un assessore nel gruppo in Giunta, perché la Giunta di un comune della nostra dimensione demografica è composto da quattro componenti più il sindaco ed eravamo rimasti in tre, quindi è stata fatta una scelta interna dettata anche dalle competenze di Sara Canale”.

L’incarico di vicesindaco, invece, è andato all’assessore Fulvia Raimondo.