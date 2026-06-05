Ventimiglia, il PD attacca la maggioranza: «Troppo impegnata nelle nomine, dimentica i problemi della città»

Il Partito Democratico di Ventimiglia va all'attacco dell'amministrazione di centrodestra, accusandola di essere più concentrata sugli equilibri interni e sulle nomine che sulle esigenze concrete della città. A intervenire è il segretario del Circolo PD, Antonio Stivala, che punta il dito contro il dibattito in corso sulla presidenza del Consiglio comunale. «Sulla presidenza del Consiglio comunale di Ventimiglia stiamo assistendo a uno spettacolo che riteniamo indegno delle istituzioni e delle aspettative dei cittadini. Ancora una volta il centrodestra dimostra quali siano le proprie priorità: prima delle esigenze della città vengono gli equilibri interni, i nomi e le poltrone», dichiara Stivala.

Secondo il segretario democratico, Ventimiglia continua a fare i conti con criticità storiche che frenano sviluppo e attrattività del territorio, mentre la maggioranza sarebbe impegnata soprattutto nella gestione delle dinamiche di potere. «Chi governa dovrebbe occuparsi dei bisogni dei cittadini e del futuro della città, non delle spartizioni interne», prosegue. Tra le questioni evidenziate dal PD figurano il mancato annuncio del calendario delle manifestazioni estive, ritenuto fondamentale per commercio e turismo, le difficoltà nella gestione dei rifiuti, la crescente percezione di insicurezza nelle ore serali e l'assenza di risposte efficaci sul fronte sociale. «Siamo ormai a giugno e non è ancora stato presentato il calendario delle manifestazioni estive. La gestione dei rifiuti appare sempre più problematica e priva di una strategia chiara. La percezione di insicurezza continua a crescere tra residenti e commercianti. Anche sul fronte sociale mancano risposte concrete e una visione capace di affrontare le difficoltà delle fasce più fragili della popolazione», sottolinea Stivala.

Nel mirino del PD finisce anche il dato demografico della città: «Negli ultimi anni oltre 4.000 residenti hanno scelto di lasciare Ventimiglia», evidenzia il segretario Dem, definendo il fenomeno il risultato di una politica incapace di creare opportunità e prospettive per il territorio. «Ventimiglia ha bisogno di una classe dirigente che torni a mettere al centro la città, i suoi cittadini, il lavoro, la sicurezza, il turismo e la qualità della vita. Le polemiche sulle poltrone possono interessare chi vive la politica come strumento di potere; ai cittadini interessano invece risposte, risultati e una visione credibile per il futuro della comunità», conclude Stivala.