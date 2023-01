Camporosso, il sindaco Gibelli ritira la nomina del suo vice Morabito: "Ha messo in atto una prolungata azione di contrasto all’Amministrazione in carica" (Foto e video)

Lunedì scorso il sindaco di Camporosso Davide Gibelli ha firmato il provvedimento di revoca della nomina di vice sindaco e assessore alla Manutenzione, al Patrimonio, Commercio ed Edilizia Privata a Maurizio Morabito, questa mattina, invece ha notificato l’atto. “E’ stata una decisione sofferta ma assolutamente necessaria, che è stata assunta a seguito della completa lesione del rapporto fiduciario intercorrente tra noi. Non dipende dalla sua appartenenza politica. Le ragioni sono molteplici e riconducibili al comportamento di Morabito che ha messo in atto una sistematica e prolungata azione di contrasto all’Amministrazione in carica, disattendendo il principio di leale collaborazione con il sindaco e con i colleghi assessori” - rivela il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

“Con lui ho condiviso serenamente una buona parte del percorso amministrativo nei miei due mandati da sindaco. Purtroppo però nel corso degli ultimi anni si è generata, per tutta una serie di circostanze, una distanza tra noi e si è di fatto interrotto il rapporto di fiducia” - spiega il primo cittadino - “Infatti, da oltre un anno, la presenza di Morabito in Giunta e in consiglio comunale si è progressivamente diradata e la partecipazione alle riunioni di maggioranza con tutti i consiglieri non è più avvenuta, senza alcuna legittima giustificazione, significando un esplicito disinteresse nei confronti dell’attività amministrativa e, conseguentemente, della nostra città. La distanza di vedute rispetto agli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato si è anche manifestata con la contrarietà espressa da Morabito, in maniera pretestuosa, all’approvazione di alcune importanti pratiche di competenza della Giunta comunale. Cito, ad esempio, il parere contrario ai lavori di rifacimento degli asfalti di via Braie e la netta contrapposizione all’erogazione di un contributo straordinario di 5mila euro all’Unione Sportiva di Camporosso, società che ha sempre collaborato con il Comune. Era un'opportunità per investire sui giovani che frequentano la struttura visto che la società spende ben 12mila euro all'anno per mantenere la struttura. Da ultimo, alcune condotte deprecabili poste in essere da Morabito in ambito cittadino finalizzate unicamente a screditare la mia persona, hanno irrimediabilmente compromesso ogni futura collaborazione con lui. Per esempio la scorsa estate in merito alla contrarietà espressa su una delibera ho cercato di spiegare le ragioni della scelta e lui sosteneva un'opinione contraria e ha detto, inoltre, che non gli interessava l'idea del sindaco durante una seduta di Giunta comunale. Un episodio che non posso accettare da chi mi fa le veci. E' una vicenda che si trascina da due anni e con il passare del tempo si è ampliata la distanza tra noi e le piccole aspettative per ricucire un rapporto si sono affievolite. È, dunque, evidente che il suo comportamento, non più incentrato sulla condivisione degli obiettivi e sulla correttezza dei rapporti politici e interpersonali, risulta di ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa e, quindi, si pone in contrasto con l’interesse della città e dei suoi abitanti”.

“Tengo a sottolineare che l'attività che ha visto protagonista la nostra Amministrazione è stata sempre determinata in modo condiviso e unanime. Il cambio di attitudine di Morabito, contrassegnato da una scarsa presenza alla vita istituzionale dell’ente e da un’azione di contrasto a importanti decisioni della Giunta, ha minato proprio la compattezza e l’unitarietà del processo decisionale” - fa sapere Gibelli - “Tutto quanto evidenziato mi porta a concludere che non sussistono margini per recuperare un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso e che non ricorrano più le condizioni per proseguire insieme l’attività amministrativa nel ruolo finora ricoperto di vicesindaco e assessore. La Giunta e i consiglieri comunali continueranno a lavorare per il bene dei cittadini promuovendo ogni iniziativa utile a migliorare ancora di più la nostra città”.

L’incarico di vicesindaco andrà all’assessore Fulvia Raimondo mentre le cariche che Morabito aveva come assessore le assumerà il sindaco Davide Gibelli.