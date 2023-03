Mancano tre giorni alla ‘Milano-Sanremo’ e, dopo la sistemazione degli ultimi asfalti, ieri sono terminati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

Gli operai del Comune hanno eseguito la segnaletica nella frazione di Poggio, in via Duca d’Aosta, via Val d’Olivi, via Duca d’Aosta e alla Madonna della Guardia, sulle strade che, sabato prossimo, saranno interessate dal passaggio della corsa.