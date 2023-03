La squadra di 'Debate' del Liceo Cassini di Sanremo alla finale del torneo regionale (Foto)

Ieri pomeriggio la squadra ‘Debate’ del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo ha combattuto con preparazione e determinazione alla finale del Torneo Regionale per la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali aggiudicandosi un meritatissimo secondo posto a pochi “centimetri” di distanza dalla squadra del Liceo Colombo di Genova.

Il gruppo del Cassini ha messo in campo tre speaker molto agguerriti: Andrea Guazzoni, Giulia Longo e Virginia Bastiani, coadiuvati da Olimpia Ventimiglia, Clotilde Bigio e Leonardo Pistocchi, tutti studenti della 4a A dell’indirizzo classico. La squadra si è confrontata nella prima fase con il Liceo Pacinotti di La Spezia e il Liceo Majorana di Genova, nelle semifinali con quella del Liceo Mazzini di Savona e nella finale con il Liceo Colombo di Genova.

Gli argomenti su cui le squadre hanno dibattuto sono di strettissima attualità come il cyberbullismo e l’Intelligenza artificiale. La mozione sulla quale la squadra si è preparata per dibattere è “l’introduzione di programmi di Intelligenza artificiali basati su deep learning (ad esempio chat GPT) sia un beneficio per la società”.

La line argomentativa sostenuta dai valenti speakers del Cassini è stata a favore dell’idea che l’intelligenza artificiale ottimizza le conoscenze e le prestazioni dell’uomo, semplificando la vita quotidiana dell’uomo. L’IA per la natura stessa della programmazione del sistema si migliora attraverso il tempo e l’esperienza, quindi si auto evolve, quindi ha senso dire che l’intelligenza artificiale contribuisce ad abbattere disuguaglianze e barriere sociali, soprattutto nel suo utilizzo medico e scientifico.

Questa tesi è stata supportata da conoscenze approfondite e documentate che però hanno anche evidenziato alcuni limiti dell’uso dell’IA, come il fatto che essa non innovi, ma rielabori soltanto e che possa avere un impatto negativo sui dati occupazionali e anche sul clima per l’elevata emissione di anidride carbonica per la sua produzione.

Gli studenti hanno vissuto questa esperienza con grandissimo entusiasmo condiviso con la coach della squadra Professoressa Stefania Sandra che li ha guidati in questa bellissima avventura e dalla Dirigente Mara Ferrero.