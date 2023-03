La Go Imperia promuove il nuovo progetto del porto di Imperia al MIPIM di Cannes la più importante fiera del Real Estate d’Europa. Fissati già molti appuntamenti per promuovere il progetto con l’ausilio dei progettisti della Architectural Planning and Design, presso lo stand del Comune di Imperia in collaborazione con Liguria International nel padiglione Riviera di ICE ITALIA.