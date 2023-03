Ventimiglia: Roberto Parodi sarà candidato a Sindaco "Da solo o con la Federazione Liste Civiche"

“Lo immaginavo ma non pensavo una sporcizia così della politica. Mi hanno offerto di tutto e mi hanno chiamato pure da Roma, compreso un posto da vice Sindaco. Forse non si è capito che io non mi vendo e soprattutto non vendo la FAI ai politici di qualsiasi parte siano”.

Sono le parole di Roberto Parodi, segretario del Fai, il sindacato Frontalieri Autonomi Intemeli, che ha deciso ufficialmente di scendere in campo e candidarsi a Sindaco di Ventimiglia. “Io non mangio con la politica – prosegue - anzi mi alzo alle 5 del mattino per andare a lavorare Montecarlo e rientro dopo 12 ore e con code interminabili. Io mangio di questo. Vogliono giocare sporco e va bene andiamo sul terreno che mi piace di più!”

Parodi ha confermato la sua candidatura: “C’era la possibilità di farlo e l’ho detto più volte ma ora lo ufficializzo. Mi candiderò sicuramente da solo o, forse, con la Federazione di Liste Civiche. Ne abbiamo parlato e attendo una loro decisine, ma io ci sarò”.