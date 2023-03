Regione Liguria: formazione, 'Orientamenti' fa tappa ad Imperia. Marco Scajola "Due giorni di attività al Polo Universitario”

Oggi e domani si terranno gli ‘open day’ al Polo Universitario Imperiese e, all’evento parteciperà anche Regione Liguria con lo stand di Orientamenti.

“Orientamenti è un’attività che prosegue tutto l’anno con eventi sul territorio. Oggi e domani – ha detto l’Assessore regionale alla Formazione ed Orientamento Marco Scajola - in occasione degli ‘open day’ del Polo Universitario Imperiese sarà presente uno stand per fare attività di orientamento e supportare i ragazzi nelle scelte relative ai percorsi di studi e lavorativi. Un aiuto importante per i nostri giovani per far sì che possano maturare scelte consapevoli sul proprio futuro”.

“Il Polo Universitario Imperiese – termina Scajola - è una realtà importante per il nostro territorio, che intendiamo valorizzare. Oltre al finanziamento di 800 mila euro erogati per la riqualificazione dell’immobile, Regione Liguria è a fianco dell’Ateneo anche con l’erogazione di servizi fondamentali per la crescita dei nostri giovani”.