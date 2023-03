Regione Liguria: Marco Scajola "9 milioni di euro per formare figure professionali richieste dal mercato" (Video)

Più opportunità di lavoro per i liguri, grazie ai 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus, stanziati da Regione Liguria per due bandi: “Formare per occupare” e Match Point 2. Il primo offre una grande opportunità alle aziende del nostro territorio per trovare e formare personale qualificato da assumere.

"E' una misura - sottolinea l'Assessore regionale Marco Scajola - finalizzata ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato migliorando la propria competitività. Il bando è a sportello con vincolo occupazionale e destinato a finanziare percorsi di formazione per disoccupati, completamente gratuiti per l’utenza. Almeno il 60% degli allievi che completano il percorso formativo dovranno essere assunti alla fine del corso".

Per maggiori informazioni, consultare il sito: www.regione.liguria.it. "All’occupazione giovanile - prosegue Scajola - è rivolto il bando 'Match Point 2', finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione, che prevedono in egual misura lezioni teoriche e pratiche, volti all’inserimento di giovani disoccupati, inoccupati o inattivi di età compresa tra i 18 e i 34 anni che abbiano completato la scuola dell’obbligo". I corsi, anche in questo caso gratuiti per chi li frequenta, hanno una durata compresa tra le 120 e le 600 ore, con classi composte da 10-15 allievi. I percorsi formativi sono stati predisposti in base ai bisogni occupazionali espressi dalle imprese del territorio. Regione Liguria ha un confronto continuo con le aziende per raccogliere input ed elaborare le strategie formative. Al momento, sono aperte le iscrizioni per 70 percorsi, con oltre 500 aziende che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i corsisti in stage.