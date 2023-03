Carmine Di Matteo, ad un anno dalla scomparsa il ricordo di Airole FC e Federazione di Seborga

Ricorre oggi il primo anniversario della triste scomparsa di Carmine Di Matteo, il portiere classe '77 prematuramente mancato il 9 marzo 2022 a causa di un male incurabile. Di origine abruzzese e militare per tanti anni presso la Base Logistica di Sanremo, Di Matteo era molto conosciuto nel mondo del calcio ponentino, ed in particolare del futsal, per aver legato il proprio nome principalmente alla storia dell'Airole FC e della Federazione Calcistica del Principato di Seborga che oggi ricordano così l'indimenticabile amico: "Carmine è sempre nel cuore di tutti noi - ha dichiarato il presidente dell'Airole Stefano Ricci - ed in questi tristi mesi il nostro pensiero è sempre andato a lui in tutte le partite che abbiamo giocato. Carmine aveva un ruolo fondamentale sia in campo che nello spogliatoio ed aveva stretto una straordinaria amicizia con tanti compagni di squadra. Ne onoreremo sempre la memoria e cercheremo di fare il massimo per dedicargli già da quest'anno un gran finale di stagione."

Per la Federazione Calcistica di Seborga Carmine Di Matteo, oltre che portiere e capitano, era anche delegato al settore calcio a 5: "Capita spesso - ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini - di rivedere nostre immagini di questi anni ed in quasi tutte è presente Carmine. Questo ci offre l'idea di quanto fosse legato ai colori biancazzurri e di quanto tenesse non solo all'aspetto sportivo ma anche a quello associativo essendo sempre disponibile a presenziare ad eventi e premiazioni e magari poi, in caso di necessità, indossare anche i guanti e diventare improvvisamente portiere di qualche squadra partecipante alle nostre competizioni. Carmine è per noi un amico indimenticabile e straordinario ed in questo giorno ci uniamo all'Airole FC nel rinnovare un grande abbraccio ad Angela ed a tutta la sua famiglia in Abruzzo."

E proprio da questa mattina sul canale youtube della FCPS è disponibile il video 'In memoria di Carmine', un collage di immagini e filmati che testimoniano la sua grande passione per il calcio e l'amicizia stretta con tanti ragazzi sui campi del Ponente...

Link video https://www.youtube.com/watch?v=xmlvfrr7AVQ