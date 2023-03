Camporosso a favore dell'ambiente: domenica prossima al via la pulizia della foce del Nervia

È in programma, domenica prossima dalle 8, una pulizia alla foce del Nervia. Un’iniziativa a favore dell'ambiente voluta dal comune di Camporosso in collaborazione con l’Oasi del Nervia.

“La spiaggia di Camporosso e l’Oasi del Nervia hanno bisogno di noi, occorre liberarli dai rifiuti che si sono accumulati dopo la recente mareggiata o che sono stati abbandonati nel sito” - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"Domenica 12 marzo, a partire dalle 8, unitevi a noi per la pulizia della foce del Nervia, un gesto a favore dell’ambiente e di grande valore civile. Occorre munirsi di guanti da giardinaggio, al resto provvede il comune di Camporosso" - sottolinea il primo cittadino - “Grazie agli amici dell’Oasi del Nervia per il prezioso sostegno e per offrire, nell’ambito della mattinata, anche una visita guidata al sito".