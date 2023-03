Sanremo: Amadeus ha iniziato a pensare alla 74a edizione del Festival "Giusto iniziare adesso"

Da poco meno di un mese è finita la 73a edizione e Amadeus sta già pensando alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

“Se dopo un mese sto pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto già pensando". Lo ha detto il presentatore e direttore artistico della manifestazione che, il prossimo anno raggiungerà la sua quinta edizione consecutiva. Dopo lo ‘sbarco’ su Instagram, Amadeus ha scelto proprio il social scoperto con Chiara Ferragni e, in una delle sue stories, parla della prossima edizione della kermesse canora matuziana, confermando di aver già cominciato a porre le basi.

“Sto pensando alla scenografia – ha detto – ma anche ad alcuni nomi, cantanti e idee che vorrei mettere in piedi. A breve comincerò a lavorarci. Ho un contratto per il prossimo anno ed è giusto iniziare a mettere in piedi le idee perchè chi ha tempo non aspetti tempo”.