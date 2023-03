Camporosso: i bambini della Primaria giocano sulla terra, l'ex vice Sindaco chiede un intervento immediato (Foto)

Il cortile della Scuola Primaria di via San Rocco a Camporosso versa in pessime condizioni e l’ex vice Sindaco Maurizio Morabito, su richiesta di molti genitori, chiede all’Amministrazione di intervenire al più presto.

Il caso era già emerso tre mesi fa, quando nel corso di una riunione di Giunta si parlò del problema. L’Amministrazione, in quell’occasione, decise di dare un contributo per il campo sportivo comunale. “Secondo me – ha detto Morabito – sarebbe stato il caso di intervenire sulla scuola, dove frequentano circa 200 bambini, che giocano sulla terra. E, se avesse piovuto, lo avrebbero fatto nel fango. Torno sul problema perchè in questi giorni mi hanno chiamato alcune mamme e anche perché, quando mi sono insediato in Amministrazione, abbiamo registrato un problema simile alla scuola dell’infanzia di Camporosso Mare. In quell’occasione feci installare un tappeto sintetico, che ha risolto il problema velocemente”.

“La scuola è prioritaria e noi abbiamo due plessi che sono fiori all’occhiello per il Comune e per l’intera zona intemelia. Oggi – prosegue Morabito – abbiamo i bambini che arrivano a casa sporchi di terra, e alcuni di loro soffrono anche di crisi asmatiche, per la polvere del terreno che si alza con il vento”.

Morabito chiede all’Amministrazione di trovare contributi per intervenire con un lavoro immediato nel cortile: “Chiediamo che venga rimesso a posto – termina – compreso il recinto. Serve un tappeto, magari antitrauma, per fare in modo che i bambini possano giocare in sicurezza e senza sporcarsi, tra terra e fango”. Molte sono le mail inviate dai genitori dei bambini che frequentano la Primaria e, lo stesso Morabito ha scritto al Comune per chiedere un lavoro al più presto.