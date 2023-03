Elezioni Ventimiglia: arriva anche il sostegno di Fratelli d'Italia, il candidato del centrodestra sarà Flavio Di Muro

“Là dove il centrodestra è unito e coerente Fratelli d’Italia ne è parte integrante. A dimostrazione di ciò, il nostro partito appoggerà e sosterrà alle prossime elezioni comunali il candidato sindaco Flavio Di Muro”.

A dirlo è il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero unitamente a quello regionale On.Matteo Rosso che spiegano: “Un appoggio convinto e leale, per far tornare il centrodestra a governare una città importante come Ventimiglia. L’esperienza politica e amministrativa del candidato, unita alla passione e coerenza dei componenti della lista di Fdi, saranno una garanzia per il futuro amministrativo della città di confine. La decisone congiunta degli organi ventimigliesi, provinciali, regionali, nonché del consigliere regionale del territorio e dei parlamentari liguri di Fratelli d’Italia, ribadisce la voglia di vincere le elezioni e il grande senso di responsabilità del primo partito nazionale”.