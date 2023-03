Sanremo: doppio appuntamento per la Festa della donna con i 'Martedì Letterari' e una conferenza al Museo

Anche quest’anno, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” (8 marzo), la biblioteca civica propone uno scaffale dedicato con una scelta di volumi a tema: romanzi e saggi scritti da donne, attingendo alle novità senza dimenticare i classici. I volumi proposti sono ammessi al prestito a partire da domani mattina: per offrire un'ampia panoramica, i libri che andranno in prestito saranno integrati di volta in volta con altri volumi sull'argomento presenti nelle collezioni.

“Abbiamo voluto ricordare la Giornata Internazionale della Donna – spiega l’assessore alla cultura Silvana Ormea – allestendo anche quest’anno lo scaffale dedicato per dimostrare, ancora una volta, la nostra sensibilità al tema dei diritti delle donne. Nel catalogo, infatti, è presente un'ampia raccolta che ripercorre il dibattito al femminile già dai primi anni '60. Ringrazio il personale della biblioteca per il lavoro svolto e l’attenzione dimostrata. Inoltre, domani al museo civico, appuntamento con il Club Unesco per Sanremo e la conferenza sulla scrittrice Katherine Mansfield, mentre oggi pomeriggio, al Casinò, sarà ospite dei Martedì Letterari la giornalista Tonia Cartolano”.

Il Club Unesco per Sanremo e l’Assessorato alla cultura organizzano infatti un pomeriggio dedicato alla scrittrice Katherine Mansfield, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte (locandina allegata). Appuntamento domani alle 17, al museo civico, con la conferenza dal titolo “Ritratto di K.M: la donna degli antipodi” sulla celebre scrittrice neozelandese che trascorse l’inverno 1919-1920 nella Riviera di Ponente (ingresso libero). Interverranno Loretta Marchi e Donatella Cataldo. Letture di Ersilia Ferrante. Musiche della violoncellista Julia Sanna. Sarà presente l’assessore alla cultura Silvana Ormea.

Oggi i “Martedì Letterari” propongono invece l’incontro con la scrittrice e giornalista Tonia Cartolano, amato e apprezzato volto di SkyTg 24. Tonia Cartolano presenterà il libro “Leadhers donne e storie di straordinaria normalità” (ed. Sandelli): un volume scritto per uomini e donne che induce piacevolmente a riflettere insieme alla vigilia dell’8 marzo (alle 16, ingresso libero).