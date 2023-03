Mercoledì 8 marzo all'Osteria del Tempo Stretto di Albenga una cena speciale per la Festa della Donna

La Festa della Donna ha una storia e tradizione di grande importanza che non va dimenticata. Ma per molte donne è anche l'occasione per ritagliarsi un po' di tempo tra amiche, dove condividere risate e chiacchiere, e liberarsi così dallo stress accumulato durante la settimana! Approfitta di questa opportunità per concederti una serata speciale tutta al femminile all'Osteria del Tempo Stretto di Albenga.

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo, la chef Cinzia Chiappori e la sommelier Miranda Moroni hanno elaborato un menù da gustare tra chiacchiere e buonumore.

La cena si terrà a partire dalle 20.30 e sarà accompagnata da un cocktail di apertura preparato dalla barlady Ottavia Castellaro con le erbe aromatiche di Aroma Domus di Albenga.

Questo il menù proposto a 40 euro bevande escluse: Tartare di Salmone, Brunoise di fiori, verdura e frutta, Verdure e Fiori in pastella leggera con maionese all'arancia, Tonno di Coniglio e Pesto al Nasturzio, Tagliatelle con Gamberi, Fiori di Zucca e Zafferano, Budino al Miele e Cardamomo e biscottino ai fiori di Lavanda.





Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924. L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39