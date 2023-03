BNI delle Riviere Liguri festeggia il Capitolo Impero per il suo quinto compleanno (foto)

Claudia Piolatto, che ha dato il via ad un sogno, ha dichiarato: “Sono felice ed onorata di aver avuto la possibilità di iniziare questo progetto che oggi si può definire di successo e che è preso ad esempio a livello nazionale. Ringrazio Monica e Dario dell'opportunità che mi è stata data e tutti quanti hanno iniziato con me questo percorso a partire dal mio collega Marco Franceschini, con il quale abbiamo costituito il Capitolo Impero”.

“Devo fare i complimenti agli imprenditori di questo territorio per i risultati raggiunti, che all'inizio erano visti poco propensi alle relazioni ed alla collaborazione. I fatti stanno dimostrando il contrario” ha aggiunto Alessandro Occhiena.

Mirko Natta, presidente del Capitolo Impero: “Sono felice ed onorato di poter rappresentare questo gruppo di imprenditori che oltre ad una solida collaborazione nel business hanno costruito un'amicizia nella solidarietà e sostegno reciproco”.

Giuseppe Coppola, vice presidente: “Devo dire che la mia esperienza alla guida di un gruppo di imprenditori è molto impegnativa ma densa di soddisfazione e di crescita. In BNI non cresce solo il business ma anche la cultura, la formazione in un ambiente dove positività ed entusiasmo ne sono le fondamenta”.

Pierre Cristiani, segretario: “In BNI, e devo dire che quando mi sono iscritto non me lo aspettavo, ho ritrovato fiducia ed ispirazione nella mia professione. Il sostegno che ricevuto e che continuo a ricevere dai mie compagni di squadra è stata un'imprevista e molto gradita sorpresa”.

Luca Ferrando, senior director e principale protagonista dello sviluppo di BNI nella provincia di Imperia: “Sono onorato e felice di avere potuto sviluppare quanto qualcuno prima di me ha iniziato. BNI è un gioco di squadra e si vince tutti insieme. Insieme a Marco Podestà abbiamo creato il progetto 'Area 58' che ha nella sua vision il costruire nel nostro territorio una rete di imprenditori che perseguano il successo nel business attraverso progetti fondanti su relazioni durature e solidi aspetti valoriali e sociali”.

La serata si è conclusa con una cena al ristorante Lorenzina Mare. “Un ringraziamento particolare alle organizzatrici dell'evento Antonella Dente e Laura Manuello che insieme al comitato di gestione hanno reso possibile una serata piena di emozioni, relazioni, business ed amicizia” concludono da BNI.