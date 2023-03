Sanremo: martedì prossimo, vendita benefica delle rose ‘Donne d’Italia’ all'ingresso del Palafiori

Martedì 7 marzo, all’ingresso del Palafiori, l’Inner Wheel Club di Sanremo distribuirà le piante di rose ‘Donne d’Italia’. Il ricavato delle offerte sarà devoluto al Centro Antiviolenza ISV Insieme Senza Violenza di Imperia-Sanremo-Ventimiglia.



L’Inner Wheel Club di Sanremo è un sodalizio al femminile, molto affiatato, che opera sul territorio dal 2020. In questi pochi anni ha avuto modo di farsi conoscere nella città di Sanremo e portare a termine importanti service a favore di Enti e Associazioni che operano nel sociale (Ospedale, La Casa Grande di Giz, Centro aiuto alla vita, Lilt), ha sostenuto i giovani e i loro sogni (progetto Octopus, Godzilla Production, Accademia di Belle Arti), ha contribuito al restauro di opere d’arte (chiesa di San Pancrazio di Perinaldo e tomba di Edward Lear al Cimitero monumentale di Sanremo), si è impegnata per divulgare problematiche attuali come la lotta al bullismo e il disagio giovanile e genitoriale, l’abbandono scolastico, e, infine, ha abbellito i giardini di Villa Nobel con due roseti. E proprio le rose sono ora occasione di rivolgere lo sguardo e le energie ad un tema molto caro al mondo femminile.



”Il 7 marzo dalle ore 9.00 alle 17.00 potete trovarci davanti al Palafiori in Corso Garibaldi a Sanremo - spiega la Presidente Anne Tasco Lieussanes - circondate dalle piante di rose ‘Donne D’Italia’. Un’ occasione per fare un dono ricco di significato, non solo simbolico, ma concreto; il ricavato delle offerte sarà infatti devoluto al ‘Centro Antiviolenza ISV Insieme Senza Violenza’ di Imperia-Sanremo-Ventimiglia. Le rose ‘Donne d’Italia’ nascono dall’idea e dall’ibridazione di Antonio Marchese che ha voluto rendere omaggio alla sensibilità femminile e porre l’attenzione sui diritti delle donne. Da un verde bocciolo fioriranno petali rosa sfumati di giallo, una pianta molto resistente, che vive con poche cure, ma che non appena viene sfiorata perde le sue spine: come meglio si poteva descrivere l’animo sensibile, la forza e la capacità di contrastare il dolore con la gentilezza che appartengono alle donne".