Il Certificato di 'Peacebuilder Club' assegnato al Rotary Club Sanremo (Distretto 2032)

ll Rotary Club Sanremo (Distretto 2032), è il primo Rotary Club Italiano Peacebuilder ricevendo, nel corrente anno rotariano, il Certificato di Peacebuilder Club.

I Rotary Clubs, che aderiscono al programma Peacebuilder Club (https://rotaryactiongroupforpeace.org/peacebuilder-clubs-2/) costituiscono un movimento rotariano che crea energia e slancio per la risoluzione pacifica dei conflitti in tutto il mondo e per migliorare la missione del Rotary International di promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo.