Imperia: divisione nel centrodestra per le prossime elezioni, Calcagno (UDC): "Siamo molto rammaricati"

"Con riferimento ad alcune ultime notizie di stampa, l'UDC regionale chiarisce che il posizionamento in appoggio a un Candidato comune di un’ampia coalizione era un atto di coerenza, di appartenenza allo schieramento di Centrodestra che credevamo compatto in Imperia”. Ad intervenire con alcune riflessioni sul prosieguo della Campagna politica elettorale è il Segretario Regionale dell'UDC Umberto Calcagno.

“Siamo molto rammaricati della divisione che sta avvenendo all’interno dello schieramento politico di centrodestra in un Capoluogo di Provincia importante quale è Imperia – spiega Calcagno -. Le ragioni di interesse dei cittadini che il Centrodestra sa e deve unitamente rappresentare sono superiori a qualsiasi motivo capace di dividerci. Invitiamo caldamente tutte le forze politiche del centrodestra, con tutti i loro candidati Sindaci, a ricomporre una grande coalizione unita e compatta per governare insieme per attuare i nostri grandi valori condivisi che ci contraddistinguono in questa città. A fronte di ciò l’UDC ritiene indispensabile una riflessione interna sul prosieguo della campagna politica elettorale”.