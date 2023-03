Prete di Sanremo fa una videochiamata erotica e viene ricattato da un 33enne siriano

Prete di Sanremo fa una videochiamata erotica con un uomo conosciuto su Facebook e viene ricattato. Il caso è emerso nelle ultime ore, anche se i fatti risalgono a qualche tempo fa.

Il prete, don Massimo Crotta (parroco alla Annunciazione in frazione Borgo), ha ricevuto una serie di messaggi che riportano ad una probabile condotta estorsiva da parte di un 33enne siriano, che parla l’italiano e che ha scritto al nostro giornale per denunciare il fatto, evidenziando di essere stato circuito sessualmente dal prete. Nella mail inviataci c’è anche il video incriminato (che abbiamo visionato), nel quale è evidente la chat erotica intrapresa dal parroco sanremese.

Ma, anche se il prete ha indubbiamente commesso una leggerezza e un atto non consono per un uomo di chiesa, i fatti non sono andati come il 33enne ci ha descritto. Dalla registrazione del video con il quale il 33enne avrebbe voluto estorcere del denaro si evince che lui e il parroco si siano già parlati e visti precedentemente in videochat ma anche che, la stessa chiamata sembra un tranello. E infatti, all’insaputa del prete, viene registrata.

Tralasciando le parti hard del video che ci è stato inviato, ora il prete e la Diocesi stanno verificando la possibilità di una querela per tentata estorsione nei confronti del 33enne anche se, ovviamente, è partito anche un procedimento della stessa Diocesi nei confronti del prete. Una querela che sarà sicuramente difficile per gli inquirenti, visto che l’uomo si trova a Damasco e non sarà semplice raggiungerlo.

Abbiamo sentito in merito il Vescovo che ha confermato quanto accaduto e che verrà instradato un procedimento giudiziale canonico, che potrà avere delle conseguenze per il parroco. Inizialmente verrà aperta una istruttoria in Diocesi, che garantirà la difesa del prete che verrà ascoltato ufficialmente dal Vescovo. Successivamente, all’esito dell’interrogatorio, il parroco sarà sanzionato.

In attesa di espletare convenientemente le procedure giudiziali canoniche, don Crotta ha concordato la sospensione del ministero parrocchiale. Il Vescovo lo ha esortato "Al pentimento e alla considerazione di quanto grave scandalo e di quante sofferenze una tale condotta produca nell’animo dei confratelli e dei fedeli: da tali attitudini dovranno scaturire sinceri e concreti gesti di ravvedimento e frutti autentici di conversione".