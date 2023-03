Carnevale a Diano Marina, il negozio Gift & Souvenirs si aggiudica il “Concorso Vetrine 2023”

È stata Mileydi Ulloa, per tutti “Milly”, titolare dell’attività commerciale “Gift & Souvenir” di Diano Marina, in corso Garibaldi 32, ad aggiudicarsi il “Concorso Vetrine Carnevale 2023”, promosso dal Comune di Diano Marina, dalla Famïa Dianese e dalla Confcommercio del Golfo Dianese. Il tema della vetrina di quest’anno era: “Sciaratto – la nuova mascotte di Diano Marina” e la commerciante ha dimostrato grandi abilità nel “ricreare” il simpatico personaggio nella propria vetrina.

Emanuela Cerato della Famïa Dianese, commerciante dianese, vetrinista e, per l’occasione, giurata, commenta così il lavoro realizzata da Milly: “Mi ha impressionato la fedele riproduzione, tra parentesi potendo basarsi solo su un disegno, di 'Sciaratto'. Oltretutto, essendo io la creatrice del bozzetto del personaggio, sono rimasta ancora più stupita, perché sembrava che la vetrina l’avessi allestita io, tanto era precisa la cura dei dettagli”.

Proseguono Veronica Brunazzi, consigliera comunale con delega al Commercio e Gianluca Gramondo, consigliere comunale con delega alle Manifestazioni del Comune di Diano Marina: “Crediamo che il Carnevale di quest’anno resterà a lungo nelle menti di chi l’ha vissuto. Dopo tre anni di stop forzato, c’era la voglia, quasi la necessità di riappropriarci delle nostre tradizioni. Si sono divertiti tutti, bambini e grandi e lo dimostra il fatto che, nonostante nel pomeriggio le condizioni meteo fossero decisamente negative, Diano Marina è stata piena fino alla fine della parata, perché ha prevalso lo straordinario spirito goliardico che hanno trasmesso tutti i partecipanti del Carnevale. Il merito principale di tutto ciò va alla Famïa Dianese, che ha realizzato vere e proprie opere d’arte, così come a Milly, la titolare del negozio 'Gift & Souvenirs', che ha centrato in pieno il tema proposto e ha allestito una vetrina stupenda, da vedere”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Confcommercio del Golfo Dianese, Paolo Saglietto: “Voglio ringraziare tutte le attività che hanno partecipato al Concorso, realizzando bellissimi allestimenti, valorizzando e impreziosendo la storia di questa manifestazione e i folclori ad essa legate. La vetrina realizzata da Milly Ulloa, meravigliosa e 'semplice nella sua complessità', fa capire che una cosa che può sembrare banale come allestire una vetrina, non lo è affatto. Richiede tempo, passione, gusto e soprattutto amore, sia per la propria attività, che per i visitatori. Non si tratta solo di 'riempire a casaccio' uno spazio, perché attraverso le vetrine comunichiamo chi siamo, le nostre attività prendono vita. Quindi non posso far altro che complimentarmi con Milly per aver dimostrato di essere una brava imprenditrice, che ama il suo negozio e ama Diano Marina. Concludo unendomi ai complimenti e ai ringraziamenti per i ragazzi della Famïa Dianese, tutti volontari che hanno speso moltissimo tempo lontano dalle loro famiglie, dando una esemplare dimostrazione di attaccamento al territorio e alle tradizioni. Questo è fare promozione del territorio, questo è fare turismo”.