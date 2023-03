Ventimiglia: inaugurato l’impianto di distribuzione carburanti di Cala del Forte

È stato inaugurato oggi a Ventimiglia l’impianto di distribuzione carburanti di Cala del Forte, il porto turistico di Ventimiglia. L’impianto è gestito da Servizio Mare srl, società specializzata che opera nel settore del bunkeraggio dal 1983.

All’evento hanno partecipato Gian Battista Borea d’Olmo A.D. di Cala del Forte, Massimo Calvi A.D. di Servizio Mare, Marco Cornacchia direttore di Cala del Forte, il dott. Samuele De Lucia commissario prefettizio del Comune di Ventimiglia, il Luogotenente Np Giovanni Larizza Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia e l’architetto Marco Filippo Alborno, progettista di Cala del Forte.

La stazione di rifornimento è strategicamente posizionata all'ingresso del porto e, oltre all’erogazione dei carburanti offre alla clientela assistenza personalizzata nella gestione delle pratiche doganali di autorizzazione al bunkeraggio.

L’apertura della stazione di rifornimento carburanti completa la gamma dei servizi di Cala del Forte a disposizione dei diportisti e del territorio, tra i quali 582 posti auto nei parcheggi del porto, l’ascensore di collegamento con Ventimiglia alta, le due stazioni di ricarica rapida Enel X per auto elettriche, la stazione di ricarica per imbarcazioni elettriche Aqua superPower, 5 ristoranti, bar, la palestra, lo shipchandler e le agenzie di brokeraggio e servizi per le imbarcazioni.

Questi i giorni e gli orari di apertura dal 1 Marzo - 30 Aprile: in modalità reperibilità entro 60 minuti: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 con personale in presenza: sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Chiusura impianto: il mercoledì e la domenica.

Per informazioni e prenotazioni di rifornimento contattare i seguenti numeri: + 39 349 4929285 Tel. +39 0184 505123