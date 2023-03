Vallecrosia: boom di carte di identità elettroniche a inizio 2023, nel mese di gennaio ne sono state rilasciate 127

A Vallecrosia nel mese di gennaio di quest’anno sono state rilasciate 127 carte di identità elettroniche, valide per un incasso totale pari a 2.876,90 euro.

L'importo verrà ripartito in tre parti: 68,69 euro saranno destinati al CAP 90/10 per i diritti di segreteria di spettanza del Comune; 675,88 euro al CAP 93/10 per i diritti fissi CIE di spettanza del Comune mentre 2.132,33 euro per i diritti CIE da riversare al Ministero.

Il provvedimento sarà sottoposto "al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria come parte integrante e sostanziale. Inoltre verrà accertata la regolarità tecnica del provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento da parte del responsabile del servizio" - si legge nella determina.