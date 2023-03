Una Università teologica a Sanremo: l'Istituto 'Pio XI' si apre e presenta la sua offerta formativa

L'Istituto Teologico Pio XI di Sanremo (sede: Viale Carducci, 2 - 18038 Sanremo), ufficialmente affiliato dalla Santa Sede all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, in quanto centro accademico ecclesiastico abilitato a rilasciare un titolo universitario riconosciuto come laurea nell'ordinamento civile italiano ed abilitante all'insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado, presenta la sua proposta formativa agli alunni delle classi quinte della secondaria di secondo grado.

“Consapevoli dell'opportunità di poter avere una Università a portata di mano – evidenzia l’istituto - soprattutto in un territorio come il nostro dove, per la conformazione, la viabilità ed i collegamenti infrastrutturali sono spesso difficili e lunghi, volentieri estendiamo la possibilità di questi studi a tutti coloro che volessero usufruirne come studenti ordinari, straordinari o uditori. Il desiderio di meglio comprendere l'odierna società e cultura partendo dall'imprescindibile approfondimento della conoscenza delle sue radici religiose e filosofiche, così da entrarne in dialogo e poter leggere con più obiettività e serietà l'oggi, è lo stimolo necessario per avvicinarsi ad una offerta accademica come quella del Baccalaureato in Teologia”.

Accanto ad un biennio prettamente filosofico, gli studi si sviluppano poi soprattutto in ambito teologico e biblico, non senza dedicarsi alla storia, alla psicologia e alla sociologia. Qualche elemento di lingue antiche come ebraico, greco e latino, infine, sarà utile per poter leggere i testi originali e coglierne il significato più genuino. Il quinquennio termina con i corsi propedeutici all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole. L’istituto ha anche un sito internet: https://www.istitutopioxisanremo.it/.

Verranno organizzati alcuni ‘Open day’ di conoscenza, di incontro e di visita all'Istituto ma anche per poter partecipare ad una lezione. I giorni fissati sono per sabato 1° aprile dalle 9 alle 11 e sabato 29 aprile negli stessi orari. Per partecipare basta mandare una e-mail all'indirizzo istitutopioxi@diocesiventimiglia.it.

Sul sito internet, appena inaugurato, si possono trovare anche i vari incontri formativi che l'Istituto promuove, aperti a tutti. Le prossime date sono: mercoledì 15 marzo alle 20.45 a Villa Giovanna d'Arco (prof. Lombo, di Roma, sulle radici filosofiche del pensiero contemporaneo); venerdì 5 maggio alle 17.30 a Villa Giovanna d'Arco (S.E. mons. Filipazzi, Nunzio Apostolico in Nigeria sull'apporto della diplomazia vaticana nell'attuale contesto di cristi internazionale); mercoledì 17 maggio alle 20.45 (S.E. mons. Marchetto, arcivescovo, sul Concilio Vaticano II a 60 anni dall'inizio).

Inoltre, sabato 3 giugno si terrà una straordinaria Giornata Studio su temi di etica e bioetica, con la partecipazione di S. Em. za Card. Willem Jacobus Eijk, bioeticista, medico, teologo ed arcivescovo di Utrecht ("Procreazione, fecondazione assistita, aborto, cure ed eutanasia. Riflessioni di un bioeticista, teologo, medico e pastore"), del prof. Pasquale Lillo, docente alla LUMSA di Roma e all'Università degli Studi della Tuscia ("Profili di bioetica emergenti nell’esperienza giuridica italiana") e, nel pomeriggio, di una Docente universitaria e ginecologa sui temi di bioetica e di procreazione e, a seguire, ci sarà la testimonianza di una coppia sui metodi naturali. La giornata si concluderà con la S. Messa festiva. Moderatore della giornata: prof. Pietro Grassi, docente di bioetica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e alla Pontificia Università della S. Croce in Roma.

Vero evento sarà il Festival biblico ‘Dei verbum’, nel 60° del Concilio Vaticano II, che si terrà a Sanremo dal 28 agosto al 2 settembre in collaborazione con l'Associazione Biblica Italiana e che vedrà come relatori numerosi Cardinali e Vescovi, assieme ai maggiori Biblisti delle principali Facoltà del mondo. Qui il programma, le informazioni e l'iscrizione.