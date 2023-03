Tre nuovi veicoli per la Croce Verde Intemelia: l'automedica sarà intitolata a Pierangelo Cattaneo (foto)

A breve entreranno in servizio per la Croce Verde Intemelia tre nuovi veicoli, ritirati questo lunedì dalla ditta 'Class by Orion' di Treviso.

La novità più importante riguarda la nuova automedica Alfa 3, in convenzione 118, una Skoda Kodiaq 4x4 Turbo-Diesel di ultima generazione, dotata delle più innovative tecnologie di sicurezza attiva e passiva e di stabilità, la quale andrà a sostituire l'attuale automedica in servizio. Si distinguerà anche per la capienza del vano preposto al contenimento delle attrezzature elettromedicali e per lo spazio interno a disposizione del personale sanitario e tecnico. Sarà presentata ai vertici del 118 e dell'Asl 1 Imperiese la settimana prossima.



La nuova automedica è stata dedicata al soccorritore volontario Pierangelo Cattaneo, anche lui autista di Alfa 3, prematuramente scomparso il 31 maggio 2020.

Inoltre, entreranno in dotazione al parco mezzi una Fiat Panda, attrezzata per il trasporto sangue e plasma, ed un Fiat Doblò, che si andrà ad aggiungere agli altri due già in servizio per il trasporto disabili.

Questi due mezzi saranno utilizzati quotidianamente per l'effettuazione dei servizi ordinari.

I mezzi sono stati verificati e ritirati dal presidente Davide Pallanca, dal vice direttore autoparco e consigliere Secondo Messali e dall'autista soccorritore dipendente ed istruttore Giovanni Zantedeschi.