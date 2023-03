Bordighera, autocarro sul marciapiede: scatta il divieto di sosta in via Roberto

Scatta il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, escluso il richiedente, in via Roberto di fronte al n° 14 (stallo c/s merci e disabili) a Bordighera dal 6 al 10 marzo per consentire il posizionamento di un autocarro sul marciapiede sul lato di levante.

L’ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale è stata emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

La concessione di suolo pubblico era già stata rilasciata allo stesso richiedente lo scorso 24 febbraio sempre per consentire il posizionamento di un autocarro con piattaforma elevatrice finalizzato ad effettuare manutenzione ordinaria dell’edificio come da Cila n° 25-2023.