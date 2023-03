Ventimiglia: Carlo Bagnasco conferma il sostegno di Forza Italia alla candidatura a Sindaco di Flavio Di Muro

Come aveva detto ieri, durante il vertice del centrodestra e ai nostri microfoni a Genova e come già espresso in più occasioni a livello locale, Forza Italia conferma il sostegno alla candidatura di Flavio Di Muro a Sindaco di Ventimiglia.

“E’ un sostegno totale – dice Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia - Flavio è persona capace, competente, con la giusta esperienza amministrativa per portare la città fuori dalle secche. Ventimiglia ha bisogno di un’attenzione di tipo nazionale particolare per risolvere le proprie problematiche, penso alla questione migratoria e alla gestione delle aree ferroviarie in dismissione, che potrebbero riversare sulla città i fondi necessari al rilancio che attende da anni”.

“Forza Italia è da sempre molto forte a Ventimiglia – termina Bagnasco - come ancora dimostrato alle recenti elezioni politiche e regionali, dove abbiamo raccolto circa il 10% dei consensi, ed è rappresentata da una classe dirigente giovane, preparata ed entusiasta. Presenteremo dunque una lista forte, in grado di contribuire in maniera incisiva. Auspichiamo l’unità del centrodestra che è maggioranza a livello regionale e nazionale, per poter garantire il buon governo della città in stretto legame con gli enti sovraordinati”.