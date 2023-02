Sanremo: cambio generazionale per gli utenti dell'energia elettrica, Amaie cambia tutti i contatori (Foto)

Dal prossimo mese di luglio Amaie Spa, azienda che si occupa del servizio di distribuzione dell’energia elettrica sul territorio comunale di Sanremo, installerà nuovi misuratori 2G (seconda generazione). Si tratta di un importante passo, che segna l'inizio del piano di sostituzione massiva dei misuratori di seconda generazione, che porterà ad una maggiore precisione e affidabilità nella misurazione del consumo di energia.

Si tratta di un passaggio obbligato dall’autorità competente (Arera) ed Amaie ha deciso di informare gli utenti perché verranno cambiati tutti i contatori che vengono gestiti dall’azienda matuziana sul territorio, con quelli di nuovissima generazione.

“Amaie nasce nel 1910, quando venne municipalizzata dal Sindaco Marsaglia - ha raccontato l’Amministratore delegato, Gianluigi Pancotti – distribuendo prima l’acqua e quindi l’energia elettrica a case ed esercizi commerciali. Nel 2020 il servizio idrico è passato in capo a Rivieracqua mentre, nel servizio di distribuzione dell’energia elettrica è l’unica azienda che non è Enel. Prima il servizio idrico era stato espanso anche ad alcune città limitrofe mentre ora, quello elettrico è solo su Sanremo. Amaie è, di fatto, proprietaria dei cavi e dei contatori e si occupa della manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica. Oggi abbiamo un giro d’affari di circa 6 milioni di euro e, dopo la vicenda Rivieracqua, abbiamo risolto una importante questione debitoria che ci portavamo avanti da alcuni decenni e oggi siamo pronti ad affrontare le sfide dei prossimi anni”.

Saranno sostituiti, in totale, circa 31.500 contatori (per circa 6 milioni di euro, che comprendono l’acquisto degli stessi e degli apparati per la gestione) che avranno una durata di circa 15 anni per consentire successivamente la sua taratura e la conformità di legge. Quali differenze tra i contatori attuali e quelli futuri? I dati dei nuovi contatori passeranno, come quelli vecchi, attraverso la linea elettrica. La lettura rimarrà elettronica ma, tra due o tre anni potrà aumentare la cadenza delle letture. Ora avviene mensilmente, mentre quelli nuovi potranno avere circa 96 ‘campioni’ giornalieri sui consumi per poter fornire in tempo reale la situazione di ogni singolo utente. Questo per poter adeguare i propri stili di consumo dell’energia elettrica.

Al momento sono tre le fasce giornaliere di consumo e, i venditori di energia pagano ad Amaie le cosiddette tariffe di ‘trasporto’ mentre quelle all’utente variano a seconda della compagnia. Con i nuovi contatori le tariffe potranno essere più dettagliate e troveranno un maggiore campo di attuazione da parte delle compagnie per la vendita all’utente finale. Gli utenti, con i nuovi contatori, potranno avere accesso ai dati, per poter ridurre i consumi attraverso il monitoraggio degli stessi.

Gli utenti allacciati alla rete di distribuzione Amaie saranno informati in modo tempestivo sullo stato dei lavori e su come questo cambiamento influirà sulla loro fornitura di energia elettrica. Il progetto sarà presente sul sito di Amaie e sarà a disposizione di tutti gli utenti. Il nuovo sistema di misurazione 2G offrirà una maggiore flessibilità e semplificazione nella lettura dei consumi, nonché una maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati.

Amaie conferma che si tratta di un importante passo verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato e che sia ben accolto da tutti per condividere le loro esperienze positive con il nuovo sistema. La posa dei nuovi contatori durerà circa due anni, fino a dicembre 2025. Per l’utente l’installazione sarà completamente gratuita.